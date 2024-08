Tutti in bus, lui in taxi: la nuova stagione non prevede Osimhen

Il Napoli di Antonio Conte debutta oggi ufficialmente. Al via la nuova stagione, quella che comincerà senza Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, come previsto, non è stato convocato. Scrive il Cds: “La sua storia azzurra, un libro pieno di grandi sensazioni, gol, salti in cielo e atterraggi d’emergenza, s’è infilata in un tunnel senza luce e continua a raccontare di scene come quella catturata ieri: i compagni tornano a Napoli tutti insieme con il bus azzurro del club e vanno dritti in ritiro a Pozzuoli, e lui invece rientra a casa in taxi. Tutto normale, considerando che non fa parte della lista dei convocati, ma certo fa strano: il centravanti volante con la maschera, il pezzo pregiato che un anno fa il Psg voleva acquistare per 150 milioni di euro, in questa fase è anche un punto interrogativo. Ha voglia di cambiare aria ma nessuno ha aperto la finestra giusta. Chissà se stasera guarderà la partita.”

