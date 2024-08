Primavera femminile – Svelato il calendario dei due gironi: il 14 settembre la prima giornata

Le 14 squadre ai nastri di partenza sono divise in due gruppi, costituiti in base a criteri di vicinanza geografica. Tre le sequenze di gare, per un totale di 21 giornate. Saranno promosse nel Primavera 1 le prime classificate di ogni girone La Divisione Serie B Femminile ha svelato il calendario del Campionato Primavera 2, che prenderà il via sabato 14 settembre e si chiuderà il 3 maggio 2025. Invariata la formula, con le 14 squadre ai nastri di partenza divise in due gironi da 7, costituiti in base a criteri di vicinanza geografica. Alla fine della stagione la prima classificata di ogni girone sarà promossa nel Primavera 1. Il campionato sarà articolato in tre sequenze di partite, per un totale di 21 giornate. Nelle prime due sequenze le squadre di ogni girone si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno, mentre nella terza si affronteranno nuovamente tra loro in una gara unica con gli accoppiamenti e le sedi dei match che saranno disallineati rispetto a quelli delle prime due sequenze. Nella stagione ogni formazione disputerà quindi 18 incontri, 9 in casa e 9 in trasferta, con un turno di riposo per ogni sequenza. La prima giornata del Girone A verrà animata dal derby tra il Brescia Calcio Femminile, reduce da un’ottima stagione chiusa dietro alla neopromossa Como Women, e il Lumezzane, alla sua prima partecipazione al campionato. Il Girone B si aprirà invece nel segno del Cesena, che dopo aver concluso lo scorso campionato al secondo posto alle spalle del Napoli è pronto a ripartire dal match casalingo con la Vis Mediterranea. GIRONE A (7 squadre): Brescia Calcio Femminile, Freedom, Genoa, H&D Chievo Women, Lumezzane, Orobica Bergamo, Pavia Academy PRIMA GIORNATA (sabato 14 settembre)

Brescia Calcio Femminile-Lumezzane

Orobica Bergamo-Freedom

Pavia Academy-Genoa

Riposa: H&D Chievo Women Calendario – Girone A GIRONE B (7 squadre): Bologna, Cesena, Lazio, Res Women, San Marino Academy, Ternana Women, Vis Mediterranea PRIMA GIORNATA (sabato 14 settembre)

Cesena-Vis Mediterranea

Lazio-Ternana Women

Res Women-Bologna

Riposa: San Marino Academy Calendario – Girone B Fonte: Figc