Calciomercato – Lazio e Fiorentina su Folorunsho, in uscita Cajuste e Gaetano. Intesa di massima con Neres

Capitolo Folorunsho: era sicuro di restare ma qualcosa è andato storto. Ci sono Lazio e Fiorentina in attesa, la richiesta è 15 milioni. Cajuste e Gaetano sono ai blocchi di partenza: Brentford e Cagliari le destinazioni. Va via anche Cheddira: ci sono Empoli, Valencia e Cagliari. Mario Rui da lunedì torna ad allenarsi, a meno che in queste 48 ore non succede qualcosa: richieste non ce ne sono, tranne il Valladolid. Asta tra Genoa e Torino per Simeone: il Toro offre uno scambio con Sanabria. Operazione complicata. Il Benfica apre a uno sconto per il brasiliano David Neres che spinge verso il Napoli. Si legge su Il Mattino.

Factory della Comunicazione

Anche in questo caso: con Neres c’è un’intesa di massima di 5 anni (2,2 milioni a stagione) mentre il Napoli è fermo a una offerta di 26 milioni.Quella attuale è una fase di stallo molto pericolosa (e, a prescindere, eccessivamente lunga), perché pur non bloccando a livello pratico contatti e movimenti di mercato, lascia tutto e tutti nell’incertezza. I primi segnali li manda Conte: finito il ritiro in Val di Sangro, non porta con sé a Pozzuoli i sicuri esuberi come Gaetano, Folorunsho, Cajuste e ovviamente Mario Rui. Non c’è neanche Osimhen, ma era scontato. Tutti assenti stasera.