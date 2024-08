Il Mattino – Il Napoli torna al Maradona per scacciare il tabù-vittoria dopo cinque mesi

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul Napoli, che aprirà la sua stagione affrontando questa sera alle 21.15 il Modena al Maradona in Coppa Italia. I preliminari della coppa nazionale, da queste parti, non si vedevano dal lontano agosto 2009 (ultima stagione in cui gli azzurri non presero parte alle competizioni europee) e questa sera l’avversario non sembra particolarmente proibitivo: in ogni caso, a detta del quotidiano, andrà prestata grande attenzione alle beffe tipiche del calcio d’agosto.

In ragione di ciò, è opportuno menzionare i numeri degli ultimi mesi: il Napoli non vince una gara ufficiale dal 2-4 di Monza dello scorso 7 aprile e per riscontrare l’ultima affermazione fra le mura amiche bisogna andare al 3 marzo quando fu battuta per 2-1 la Juventus. Sono soltanto cinque i successi azzurri nel 2024.

Sta per avere inizio una nuova era sotto la guida di Antonio Conte, chiamato a riportare equilibrio e ad invocare pazienza in un ambiente che ha ripreso a sognare ad occhi aperti. Sebbene la tanto invocata rivoluzione sul mercato non sia ancora stata perfezionata in toto, si proverà a partire da questa sera creando una nuova mentalità di squadra.