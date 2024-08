Attacco senza padroni: stasera tocca a Raspa e Kvara

Osimhen non convocato per stasera, in attesa, sembra, di Lukaku, per l’esordio stagionale Conte in attacco si affida a Kvaratskhelia più Raspadori. Scrive il CdS: “Una coppia non del tutto inedita, ma che si ricongiunge a sorpresa in attesa del futuro centravanti. Nel ruolo che è stato di Osimhen fino a qualche mese fa ci sarà Raspadori, il falso nove che ritorna in una posizione in cui aveva brillato con Spalletti. Al suo fianco ci sarà Kvaratskhelia, uno dei blindatissimi di Conte, il nuovo leader tecnico del Napoli pronto ad abbracciare una svolta tattica seguendo le indicazioni del nuovo allenatore. C’è grande curiosità per il loro esordio. Una coppia che, almeno teoricamente, raramente si vedrà dall’inizio nel corso della prossima stagione. Oggi, però, l’attacco non ha ancora un padrone, così Conte opterà per Raspadori, il titolare delle ultime amichevoli, convincente contro il Brest con un gol capolavoro prima della battuta d’arresto collettiva contro il Girona”

