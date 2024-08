Napoli, nonostante l’intensità degli allenamenti un dato fa sorridere: fin qui, zero infortuni muscolari!

Il lavoro fisico di Antonio Conte, chiamato a risollevare il Napoli dopo il decimo posto della scorsa stagione, ha già prodotto un risultato di non poco conto: a parte Simeone che si è fermato l’altro giorno per una sessione, la preparazione estiva guidata da Costantino Coratti (uomo di fiducia dell’ex Juve e Inter) ha portato in dote zero infortuni muscolari. Netta controtendenza con la scorsa stagione, quando gli stop legati al lavoro atletico tra Dimaro e Castel di Sangro furono ben 16, una mezza carneficina. La preparazione fisica è ora integrata al gioco, perché è proprio quest’ultimo che caratterizza la parte atletica.

Secondo Il Mattino, un aspetto non va trascurato: dietro la spinta di Conte in questo mese in ritiro c’è anche una considerazione di ordine psicologico, ossia quella di insegnare ai propri calciatori la resistenza alle difficoltà ed il saper reagire di partita in partita.

Factory della Comunicazione

In queste settimane di ritiro, l’asticella è sempre stata tendente verso l’alto: Conte è infatti convinto che la domenica si è in grado di fare solo quanto si prova in settimana durante i durissimi allenamenti, senza tregua né soprattutto infortuni.