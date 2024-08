Napoli, inizia una nuova era: ecco i “segreti” del metodo Conte e l’obiettivo stagionale

Il Mattino oggi in edicola si sofferma sulla figura di Antonio Conte, chiamato a risollevare il Napoli dopo il deludente decimo posto della scorsa stagione che è valso il mancato piazzamento, dopo 14 anni, alle competizioni europee.

In virtù di quest’epilogo, gli azzurri apriranno ufficialmente la stagione nella serata di domani, quando al Maradona affronteranno il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia. A detta del quotidiano, il ritorno del tecnico salentino in Serie A è come uno sbarco stellare di un extraterrestre. Oltre a disporre di un curriculum che non necessita di presentazioni, Conte porta con sé nel pianeta azzurro una personalità forte e spiccata per non soccombere ai piedi di uno spogliatoio reduce da un’annata in cui troppa anarchia ha regnato sovrana.

Factory della Comunicazione

L’ex Juve e Inter è un manager despota, unico capo del nuovo progetto azzurro. Sono bastate poche settimane affinché tutti lo comprendessero: è qui per riportare la squadra in Champions League, consapevole del fatto che quando arriva in un posto vince. Da domani ci si aspettano sbuffi e scatti d’ira, show a bordocampo, esultanze sfrenate ed urla in faccia ai suoi giocatori. L’impatto si preannuncia totalizzante.