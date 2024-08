La Lazio possibile pista per Folorunsho, ma c’è una controindicazione che riguarda Lotito

Il Napoli in questa sessione di mercato potrebbe cedere anche Michael Folorunsho, centrocampista che nell’ultima stagione in prestito al Verona ha fatto molto bene. Una delle mete potrebbe essere la Lazio, a cui serve un calciatore con le sue caratteristiche, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La Lazio lavora per trovare anche un centrocampista Michael è vivaio e tifoso della Lazio L’ex Inter under 22 era già nel mirino.

Folorunsho è gestito da Giuffredi, lo stesso agente di Zaccagni, Casale e Hysaj (a cui deve trovare una sistemazione), da sempre vicino a Lotito e Fabiani. Michael ha giocato nella Primavera di Inzaghi. Veniva dal Savio. Ha giocato per tre stagioni complete, tra il 2014 e il 2017, nel vivaio di Formello. Ha gli stessi requisiti di Cataldi, l’unico formato nel club. Sarebbe uno in più, allargherebbe la rosa e ritroverebbe Baroni, il suo maestro. Lo ha allenato alla Reggina in B e nella passata stagione a Verona. La Lazio cerca esplosività e fisicità sulla trequarti. La controindicazione: Lotito dovrebbe spendere soldi per un giocatore che lasciò andare via a parametro zero (con il ds Tare) nel 2017. Ieri, per quanto certe risposte si possano considerare strategiche, a Formello negavano”.