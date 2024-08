Serie B: Spunta Amazon Prime per i diritti delle partite

Spunta Amazon Prime per la trasmissione delle partite di Serie B. La grande novità è stata annunciata dalla Lega B dopo l’assemblea parlando di “un importante partner internazionale”, che però fino alla firma non intende apparire. Ma tutto porta al colosso statunitense di Jeff Bezos. E i nostri tradizionali broadcaster?

Factory della Comunicazione

Come riportato dalla gazzetta, nessuna sorpresa, a quanto pare. Sky e Dazn dovrebbero esserci ancora. A prezzi più bassi rispetto al precedente triennio, ma ci saranno per soddisfare gli appassionati di questa categoria.

Le facce dei rappresentanti dei club che hanno partecipato all’assemblea erano piuttosto preoccupate all’arrivo e un po’ più distese all’uscita. Si rischiava di avere un danno economico notevole in caso di mancata vendita dei diritti, che nelle tre stagioni precedenti avevano fruttato circa 43 milioni complessivi all’anno, poco più di 2 a società, che già sanno di perdere 900mila euro all’anno a causa della mutualità ridotta dalla A (18 milioni in meno). Quei 43 milioni arrivavano da Sky (24 per satellite e streaming su Now), Dazn (16 solo streaming) ed estero (3).