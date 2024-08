Orsi su Meret: “Gli conviene andare via, criticato per ogni cosa”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex portiere ed opinionista tv, Nando Orsi: “Meret? Non è mai piaciuto all’ambiente nonostante sia uno dei migliori in Italia, uno dei 2-3 più positivi, pure nel Napoli, dopo Osimhen e Kvara c’è stato lui. Ci sono pregiudizi, non capisco perché ma capita nel calcio. Ha dimostrato carattere perché nonostante la sfiducia è stato il meno peggio l’anno scorso e tra gli artefici dello scudetto. Gli conviene andare via, poi ha mostrato tranquillità anche se viene criticato per qualsiasi cosa. Non c’è mai stato uno criticato come Meret negli ultimi anni. Poi non so se Conte è intenzionato a cambiare portiere, tra i nomi che sento solo con Szczęsny il Napoli migliorerebbe“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com