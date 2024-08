Napoli, raggiunta l’intesa con il Brentford per la cessione di Cajuste

Billy Gilmour e Marco Brescianini sono i giocatori in entrata che chiede Conte. C erto, non saranno pronti per la trasferta di Verona, la prima in campionato ma intanto sono i passi nella direzione giusta che ha invocato il tecnico leccese.

Il Brighton è vicino a capitolare: offerti 15 milioni e un bel po’ di bonus legati al ritorno in Champions. Con il centrocampista scozzese c’è da tempo un’intesa sulla parola: cinque anni di contratto a poco meno di 2 milioni a stagione. E nessun intoppo per Brescianini: gli eccellenti rapporti con il Frosinone, hanno lasciato una corsia privilegiata per il mediano che Conte ha detto eletto come perfetta riserva.

In uscita, raggiunta l’intesa con il Brentford per la cessione immediata di Jens Cajuste. Il Torino vuole Simeone e il Cholito è attratto dall’idea granata: solo che Cairo vorrebbe inserire nell’affare uno scambio con Sanabria, il 28enne paraguaiano. Per l’argentino, De Laurentiis vorrebbe 10 milioni.