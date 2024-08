Napoli, Lukaku potrebbe arrivare già la prossima settimana

Osimhen vuole andare via dal Napoli. Ormai è chiaro. Il suo agente, Roberto Calenda , è uscito solo una volta allo scoperto. «Non è un pacco, è uno degli eroi dello scudetto», scoppiò in uno sfogo social.

Come riportato da il mattino, il Psg ha un accordo di 5 anni con i francesi e non vede l’ora che il Napoli accetti l’offerta dei parigini. Il trasloco era programmato già per luglio ma il Napoli lo ha tappato in casa perché a 70-80 milioni non lo darà mai via. Non venderlo a quel prezzo è quasi una questione di principio, se non un dispetto.

Le ultime carte il Napoli se le sta giocando provando ad anticipare l’ingaggio di Romelu Lukaku , a prescindere dai tempi della cessione del nigeriano.