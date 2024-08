Mercato azzurro – Sarà rivoluzione in mediana per conte

Il Napoli muove le pedine a centrocampo. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro si prepara a ultimare diverse operazioni destinate a stravolgere la propria mediana: salutano Jens Cajuste e Gianluca Gaetano, mentre Antonio Conte attende gli arrivi di Billy Gilmour e Marco Brescianini. Si legge su Il Mattino.it – Lo svedese lascerà Napoli dopo appena una stagione: ad aspettarlo c’è il Brentford in Premier League, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Oggi dovrebbe anche essere la giornata decisiva per il trasferimento del centrocampista nativo di Cimitile al Parma: lo scorso anno il classe 2000 ha collezionato 5 gol e due assist spalmati tra Napoli e Cagliari.Capitolo colpi in entrata: è sempre più vicino l’arrivo – in prestito con obbligo di riscatto – di Marco Brescianini dal Frosinone. Per lui 4 reti e due assist in 40 presenze nell’ultima annata con i ciociari. Giovanni Manna prepara un nuovo rilancio anche per Billy Gilmour: il Brighton ha rispedito al mittente l’offerta da 10 milioni di euro per il centrocampista scozzese classe 2001, chiedendone 12 più tre di bonus. La dirigenza azzurra continuerà a lavorare per convincere gli inglesi e regalare a Conte il suo prescelto per la mediana.

Factory della Comunicazione