Il Mattino – Neres è perfetto per Conte! Fantasia e qualità: il mister ha mille motivi per far festa

L’edizione odierna de Il Mattino parla del possibile acquisto di David Neres da parte del Napoli:

“Gambe piccole e veloci, che gli permettono di uscire da spazi angusti e nel traffico del campo per servire il compagno meglio posizionato. Ecco, per intenderci: l’impianto del gioco del Napoli punta ad avere fisicità in fase di copertura. Il senso tattico di Lobotka e la fisicità di Anguissa sono le armi in più: appena recuperata la palla, il più alto possibile, il gioco degli azzurri punta all’immediata ricerca della verticalità.

Ed è per questo Neres risponde alla perfezione all’idea che ha Conte: gli servo là davanti uomini che nell’uno contro uno abbiano doti superiori. Come Kvara e anche Politano. E come, per l’appunto Neres. I video con il Benfica, ma anche ai tempi dell’Ajax di questo 27enne brasiliano in Europa dal 2017, è quella di sterzare in maniera netta, per trovare la porta o l’assist. E non solo. Oltre alla fantasia, ha qualità anche fisica per dare sostanza alla mole di gioco e di recupero. Insomma, Conte avrebbe mille e più motivi per far festa. Peraltro, proprio in linea con i parametri del Napoli“.