Il Mattino – Mario Rui sognava di chiudere la carriera a Napoli: ora deve trovarsi una squadra

Il Mattino scrive così sul futuro di Mario Rui:

In cuor suo sognava di finire qui al carriera: a 33 anni, con i suoi bambini cresciuti prima tra Quarto e Pozzuoli e da qualche mese a Posillipo. Ha accettato e condiviso la decisione del club e di Conte: deve andar via, deve trovare una squadra. Ma non è semplice. Ha altri due anni di contratto e un ingaggio importante, di poco superiore ai due milioni di euro. Offerte non gli mancano, in queste ore c’è stato il sondaggio del Valladolid, ma per prenderlo chiedono al Napoli che partecipi al pagamento dell’ingaggio.

Dunque, fino a lunedì sarà in un angolo, si godrà la famiglia in Portogallo. E poi si capirà meglio cosa succederà: complicato trovare una soluzione in questi giorni, la sensazione è che si riaggregherà alla squadra a Castel Volturno e poi si attenderà che il mercato emetta qualche segnale.