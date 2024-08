Coppa Italia – (21,15) Napoli/Modena, i biglietti anche nel pacchetto abbonati. Dove seguire la gara

Il Napoli potrebbe esordire sabato al Maradona in Coppa Italia in uno stadio pieno come in una della grandi notte di coppe europee. Finora la prevendita è andata a gonfie vele, i biglietti per i trentaduesimi contro il Modena in programma alle 21.15 sono andati a ruba, ma c’è un’incognita che si chiama abbonati. Ovvero: l’ingresso per la gara di Coppa fa parte del pacchetto acquistato dai possessori degli abbonamenti – oltre 20mila alla vigilia della chiusura – e ciò significa che per capire se lo stadio sarà riempito fino a registrare il sold out (o quasi), bisognerà attendere la risposta dei tesserati. La variabile vacanze farà la differenza più che mai in questo caso, ma teoricamente la prima del Napoli di Antonio Conte andrà in scena con una splendida cornice di pubblico.

Factory della Comunicazione

Canale TV: Italia 1

Streaming: Mediaset Infinity

Fonte: CdS