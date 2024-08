Ottaiano: “Conte vuole una rosa di 20-22 giocatori”. E sul mercato

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: “Il Napoli deve fare tante cessioni in questo periodo: bisogna trovare il punto in comune tra le esigenze della società e il gradimento del giocatore. Faccio l’esempio di Gaetano che sta valutando il suo futuro. Lui, Cajuste, Folorunsho, Mario Rui andranno via. Per il terzino portoghese non escludo un suo futuro in Arabia Saudita. Il permesso ottenuto dalla società? Sono esigenze del club e del calciatore. Manna di sicuro deve lavorare, vanno completate 7-8 uscite da qui a poco tempo. Conte è stato abbastanza chiaro, vuole 20-22 giocatori di livello quasi paritario. Sono curioso di capire come sarà impiegato Olivera per capire eventuali novità in difesa, poi arriveranno due centrocampisti e ci saranno novità pure davanti. E’ un puzzle che va composto lentamente. Queste sono settimane decisive. La questione Osimhen ovviamente è prioritaria. La questione portiere? Meret potrebbe non volere più sopportare certe pressioni. Magari è lui a voler cambiare area. Secondo me è un portiere di buon livello, mi aspettavo, però, una crescita diversa da parte sua“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com