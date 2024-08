Montervino: “Szczesny al Napoli? Il portiere ideale è un altro”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montevino, è intervenuto durante la trasmissione Napolimagazine Live, in onda su Radio Punto Zero, parlando del calciomercato in chiave azzurra.

Ecco le parole di Francesco Montervino:

“Big Rom conosce bene il lavoro di Conte, ma dovrà conoscere i compagni e lavorare con il gruppo. Dovrà essere messo nelle condizioni di fare bene, non andrà gettato subito nella mischia. Portiere? Forse se ne sta parlando, non so se Meret andrà via ma il Napoli potrebbe fare delle valutazioni.

Szczesny? Ottimo portiere, ma non credo faccia al caso del Napoli.Kepa? Ecco, lui sarebbe più congeniale, ma è soltanto un’ipotesi. Meret però è un ottimo portiere, non è scarso come molti dicono. Formazione contro il Modena? Dei dubbi possono esserci soltanto in difesa, ma vedremo quelli impiegati nelle ultime amichevoli. Vedo Simeone titolare contro il Modena, più di Raspadori”.