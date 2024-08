Ecco come il Napoli sta finanziando il suo mercato

È sempre più vicino l’inizio della prossima stagione e tutte le squadre stanno cercando di farsi trovare pronte all’inizio del prossimo campionato. Tra le big in cerca di riscatto c’è il Napoli, che si prepara a ripartire sotto la guida di Antonio Conte. Il ds Manna e la società hanno già regalato all’allenatore due acquisti (Buongiorno e Rafa Marin), oltre allo svincolato Spinazzola, e puntano a farne arrivare ancora altri. Mercato che però passa anche dalle cessioni, con diversi giocatori che stanno salutando per permettere al club di investire in entrata.

Il punto sulle uscite

Fino a questo momento la squadra di Antonio Conte è stata rinforzata nel reparto arretrato, con Buongiorno e Rafa Marin, e sulla fascia, dove è arrivato Leonardo Spinazzola. Ma per finanziare (almeno in parte) queste entrate, soprattutto quella dell’ex Torino, la società azzurra è stata brava a piazzare altrove gli esuberi. In primis Jesper Lindstrom, che non ha convinto nella scorsa stagione. L’esterno danese è partito in direzione Everton, che l’ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni di euro. Il Napoli ne ha incassati subito 2 dalla sua cessione, mentre ne sono arrivati 7 per quella di Leo Ostigard, andato al Rennes a titolo definitivo.

La terza cessione ufficiale è quella di Alessandro Zanoli, che ha liberato un posto sulla fascia andando in prestito al Genoa. Ma non è finita qua. Infatti, i prossimi a partire saranno Cajuste e Gaetano. Il primo andrà al Brentford in prestito con obbligo condizionato a 12 milioni, mentre il secondo è sempre più vicino al Parma. Infine, potrebbe partire anche Natan, su cui ci sono proprio il Parma e l’Empoli.

Come già fatto, il Napoli vuole quindi continuare a sfoltire la rosa per poi rinforzarsi. Dopo i primi tre arrivi, i prossimi obiettivi, una volta avvenute queste uscite, sono Brescianini, Gilmour e Neres.

Fonte: GD Marzio