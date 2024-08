Castel Di Sangro – Quattro azzurri, un unico pensiero: “A fine partita la maglia sarà sempre zuppa di sudore”

Ieri sera in Piazza del Plebiscito a Castel Di Sangro quattro azzurri sono saliti sul palco e hanno parlato coi tanti tifosi azzurri accorsi nella località abruzzese, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Sul palco con Mathias Olivera, uno dei protagonisti più attesi anche perché Conte ha intenzione di provarlo da marcatore sinistro della linea a tre nonostante nasca esterno (in Coppa America con Bielsa ha fatto il centrale nella difesa a quattro), c’erano anche Leonardo Spinazzola, Pasquale Mazzocchi e Giacomo Raspadori. Detto Jack: il centravanti titolare delle ultime due amichevoli con il Brest e il Girona, nonché il candidato principe della prima ufficiale contro il Modena in Coppa Italia. La gente, tra l’altro, sceglie il suo gol della vittoria per 1-0 contro i francesi come il più bello del ritiro: «Questo sostegno ti fa tirare fuori sempre qualcosa in più: ci prenderemo la responsabilità di dare tutto per voi tifosi», dice. E Mazzocchi aggiunge: «A fine partita la maglia sarà sempre zuppa di sudore». Raspadori annuisce: «Posso garantirlo: promesso. Anche questa è stata una giornata impegnativa, ma è così che si può costruire qualcosa di importante». Finale nelle mani di Spinazzola: «Il vostro amore per il Napoli è incredibile, me ne sono accorto e l’ho avvertito in questo mese di ritiri: ho avuto la fortuna di vivere tante squadre con tifosi appassionati, ma non vedo l’ora di giocare al Maradona». Sabato sarà accontentato”.

