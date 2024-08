“Osimhen/Lukaku, Conte non si aspettava tutto questo ritardo. Al Napoli serve uno alla Fusi”

Enrico Fedele, ex direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del Napoli e delle trattative di mercato del club azzurro.

Factory della Comunicazione

“Quali sono gli equivoci che vedo in questo Napoli? Non ne ha uno solo, ma due, e sono grossi. Il primo era noto e riguarda Osimhen: eravamo convinti che la tavola fosse imbandita e si dovesse solo mangiare; in realtà, è stato tutto un film che non si è verificato. Osimhen vale metà Napoli. Averlo o non averlo fa differenza. Il secondo riguarda Lukaku. A Conte era stata fatta una promessa, ‘non avrai Osimhen’, ma l’allenatore non si aspettava che si arrivasse a ridosso del campionato. E’ il Napoli che ha bisogno di Osimhen, non viceversa. Vedrete che Conte si accorgerà che Osimhen vale due Lukaku, se non di più. Chi è stato a Castel di Sangro ha potuto vedere quanti colpi di testa su Buongiorno, che è un gran saltatore, Osimhen è riuscito a vincere: siete così sicuri che Lukaku farebbe lo stesso? In ogni caso Lukaku sarebbe un degno sostituto, non è un rischio se venisse il 30 agosto. Certi calciatori non hanno bisogno di inserimento tattico. C’è poi un problema a centrocampo. Serve un giocatore alla “Fusi”, di copertura. Perché Anguissa e Lobotka insieme fanno fatica nella mediana a due. Gilmour sarebbe quel tipo di calciatore, anche perché penso che il Napoli alla fine giocherà con il 3-5-2 per avere equilibrio e copertura”.