Nel girotondo di attaccanti, il PSG resta in prima fila per Osimhen

La situazione di Victor Osimhen resta in stallo, col girotondo degli attaccanti in giro per l’Europa, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Conte ha sempre spiegato di essere uno spettatore della storia Osimhen – «esistono accordi precedenti al mio arrivo», disse, ma le offerte in questa fase non decollano: il Psg resta in prima fila ma anche in silenzio strategico sia per la differenza di vedute economiche con Adl, sia perché deve vendere Kolo Muani e Gonçalo Ramos; il Chelsea vuole Omorodion e Victor non è mai stato entusiasta di entrare in uno scambio con Lukaku; l’Arsenal lavora per Gyökeres e resta alla finestra; l’Atletico ha preso Sorloth e punta Julian Alvarez, altra occasione che fa gola a tanti. Il fattore positivo? Big Rom vuole solo Conte e lo aspetterà fino alla fine”.

