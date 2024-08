Mercato, due esuberi azzurri sono finiti nei radar dell’Empoli

L’Empoli, alla ricerca di rinforzi per puntellare l’organico, avrebbe messo gli occhi su due esuberi in casa Napoli che non rientrano nei piani di Conte e della società per la nuova stagione.

Fra i due club c’è stato quindi un primo sondaggio per Natan: il difensore brasiliano – secondo il portale TMW – può approdare in Toscana in prestito con diritto di riscatto (e probabile controriscatto da parte del Napoli) per trovare più spazio essendo chiuso dagli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno. Dopo un’annata da comprimario, l’ex Bragantino avrebbe l’opportunità di mettersi in mostra e crescere ulteriormente agli ordini di mister Roberto D’Aversa.

Factory della Comunicazione

I toscani hanno bisogno di pedine anche per il centrocampo, motivo per cui sempre col Napoli ci sarebbe stato un tentativo per Jens Cajuste. L’ex Reims, che ha recentemente rifiutato la proposta del Galatasaray, vorrebbe restare in Italia ed al suo profilo sarebbero interessate anche Fiorentina e Genoa. Uscito lo svedese, i partenopei potranno finalmente accogliere Billy Gilmour dal Brighton.