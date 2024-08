Il Mattino – Napoli-Modena, le possibili scelte di mister Conte

Il Napoli di Conte debutterà ufficialmente sabato 10 agosto al Maradona, in Coppa Italia, contro il Modena. Il nuovo tecnico azzurro ha le idee chiare su chi e cosa vuole in campo, come sottolinea Il Mattino. “Già con il Modena in Coppa Italia, sabato sera, al di là dei vuoti in organico, Conte chiede una squadra che sia aggressiva, propositiva, a ritmi intensi, in linea con i parametri dell’eccellenza. Nella sua testa ha due mediani (Lobotka e Anguissa) capaci di accarezzare la palla ma anche di indole operaia, nel senso in grado di correre e rincorrere e sostenere la linea difensiva. Ecco, è quello su cui punta è trovare un leader in campo che non può che essere Kvara a cui ormai ha tolto ogni genere di gabbia tattica. I muscoli di Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo sono ideale per blindare la clausura difensiva. I due esterni operai, al momento, sono Spinazzola e Mazzocchi, a meno che Olivera in meno di cinque giorni convinca Conte ad affidargli la maglia da titolare. Diciamolo: improbabile”.

Factory della Comunicazione