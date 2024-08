Mercato – Brescianini e Neres prossimi obiettivi del Napoli

Il mercato del Napoli procede a vele spiegate, sia in entrata che in uscita, per completare la rosa a disposizione di mister Conte, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Cajuste, intanto, aspetta novità dal suo agente che sta sondando il mercato inglese. In attesa c’è anche Marco Brescianini, in uscita dal Frosinone, altro calciatore che il ds Manna stima molto. Brescianini piace anche all’Atalanta, ma il Napoli è in pole. In attacco nel mirino c’è David Neres del Benfica che, dopo l’addio di Lindstrom all’Everton, può completare la batteria di trequartisti dietro la punta. Valutato oltre venti milioni, il brasiliano ex Ajax è un nome caldo per i prossimi giorni, proprio come Berardi in uscita dal Sassuolo. Riflessioni in corso”.

