L’addio di Gaetano spalancherebbe le porte all’arrivo di Gilmour

Per il Napoli è momento di intense trattative, quelle in uscita aiuterebbero le ultime in entrata. Come quella di Gianluca Gaetano, conteso da Cagliari e Parma, che aprirebbe le porte all’arrivo di Gilmour, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Comincia la settimana decisiva per l’addio di Gianluca Gaetano. È testa a testa tra Parma e Cagliari. Si ragiona sugli otto milioni di euro, trattative in corso per la cessione del centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Il suo addio spalancherebbe le porte all’arrivo del sostituto, ovvero Billy Gilmour del Brighton. Il suo allenatore, Fabian Hurzeler, lo aspetta pur essendo consapevole del pressing del Napoli e della possibilità di perderlo tra qualche giorno. «Billy tornerà ad allenarsi con noi la prossima settimana» ha annunciato sabato il tecnico degli inglesi dopo l’amichevole contro il QPR. A partire da oggi, dunque, ogni giorno può essere quello buono per rivedere lo scozzese accanto ai compagni.

Il Brighton, però, spera che la vicenda si concluda al più presto, in un senso o nell’altro, e l’addio ormai prossimo di Gaetano avvicina lo scozzese alla squadra di Conte. Solo quando si libererà un posto, infatti, De Laurentiis rilancerà col Brighton per raggiungere l’accordo definitivo. Quello di Gilmour è un rinforzo pianificato da tempo per rafforzare il centrocampo con un giocatore di qualità e sostanza. Il Napoli aveva già proposto dieci milioni, ne servirà qualcuno in più per la fumata bianca. Con il giocatore, entusiasta di Napoli, c’è già l’intesa”.