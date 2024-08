Il messaggio è chiaro: “Date ad Antonio quel che chiede e fatelo in fretta”

E’ finita 2-0 per il Girona. Un’amichevole. Scrive Il Mattino: “La prossima volta che il Napoli entrerà in uno stadio, sabato prossimo al Maradona, sarà per giocarsi il passaggio del turno in Coppa Italia, con il Modena. Le sconfitte in amichevole non fanno né dolore né rumore. E questa non fa eccezione (un anno fa col Girona finì 3-1 per gli azzurri ai rigori, per dare il giusto peso alle cose). Ma il messaggio che arriva ieri sera è chiaro: date ad Antonio quel che Antonio chiede. E fatelo in fretta. Perché non chiede la luna e i suoi non sono capricci sul mercato, sono richieste legate all’esigenza di alzare il livello qualitativo della rosa”

