Il Mattino – Su Osimhen piomba l’Arsenal, ma lui vuole solo il PSG. Da Conte primi malumori di mercato

Il Mattino oggi in edicola si sofferma sul Napoli, con gli azzurri che hanno necessità di cedere Victor Osimhen per regalare ad Antonio Conte il pupillo Romelu Lukaku. Per Aurelio De Laurentiis, 100 milioni non sono sufficienti per liberare il nigeriano, ma dagli intermediari coinvolti trapela che il Psg attenda gli ultimi giorni di mercato per ottenere uno sconto.

Nelle ultime ore anche l’Arsenal avrebbe inviato segnali al centravanti azzurro, ma Osimhen si è promesso ai parigini senza considerare altre destinazioni. E’ necessario fare in fretta, anche perché – lato Lukaku – il Chelsea ha fatto sapere che sarebbe intenzionato a cedere il belga all’Aston Villa se l’impasse dovesse perdurare. Nel cassetto, inoltre, ci sono già i sì di Gilmour e Brescianini ma anche qui serve attendere le uscite di Gaetano e Cajuste, che ha rifiutato il Galatasaray.

In lista di sbarco ci sono anche Mario Rui e Juan Jesus, che non rientrano nei piani di Conte. Proprio dal tecnico salentino serpeggerebbe del malumore dovuto al mercato: non è disposto ad aspettare all’infinito.