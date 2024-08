Contro il Girona non sono bastati dei lampi di Kvara e Rrahmani

Il Napoli è uscito sconfitto ieri dal Teofilo Patini di Castel Di Sangro, nell’ultima amichevole estiva contro il Girona. La Gazzetta dello Sport scrive: “Meret ferma Portu (24’) a tu per tu, a conferma di come sia il Girona più vicino al raddoppio che il Napoli al pareggio. E al 27’ Spinazzola di testa sfiora il clamoroso autogol di testa, nel tentativo di mettere la palla in angolo: salvato dal palo. Palo che poi va in soccorso del Girona al 34’, quando Rrahmani su azione d’angolo sale più in alto di tutti a schiacciare. Al 37’ gli spagnoli chiudono il match: Almena scappa via a destra, cross rasoterra per Villa che in scivolata deposita a porta vuota. Kvara un minuto dopo ha la palla per riaprire il match, ma Gazzaniga salva ancora. Non è serata per il Napoli, che becca qualche timido fischio. Sabato c’è la Coppa Italia contro il Modena: sarà un’altra storia, servirà un altro Napoli”.

