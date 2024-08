CdS – Raspadori in ombra: in un ruolo a lui poco congeniale stavolta non ha inciso

Giacomo Raspadori, sceso in campo al centro dell’attacco nel test amichevole disputato ieri contro il Girona, non è riuscito a replicare la convincente prestazione – arricchita dal gol decisivo – contro i bretoni. L’ex Sassuolo ha sofferto la posizione pur avendo tentato con forza e qualità di caricarsi sulle spalle il peso di un reparto che attende con ansia il suo nuovo centravanti: «Perdere fa sempre male, non abbiamo giocato come avremmo voluto».

Supportato da Kvaratskhelia e Politano e pur provando a svariare su tutto il fronte d’attacco come da indicazioni di Conte, Raspadori – come riporta il Corriere dello Sport in edicola – stavolta non ha brillato. Jack ha vissuto settantacinque minuti di sacrificio, impegno e tentativi spesso andati a vuoto. Non ha punto né inciso, si è abbassato spesso, ha provato a dialogare coi compagni ma senza successo. Ha pagato, come i suoi compagni, la stanchezza degli allenamenti, i carichi di lavoro e l’interpretazione di un ruolo che – quando non si sa – è destinato ad altri.