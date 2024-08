CdS – Girona abile ad evidenziare le difficoltà azzurre: così è arrivato il primo ko estivo

In attesa di nuovi rinforzi dal mercato (specialmente in attacco), il precampionato del Napoli si è chiuso con lo 0-2 incassato contro il Girona, primo ko dei cinque test estivi disputati dagli azzurri fra Dimaro e Castel di Sangro. L’analisi di Raspadori, attraverso le colonne del CdS: «Può starci perdere una partita, loro sono stati bravi a metterci in difficoltà. Ci abbiamo provato ma non è andata bene. Quando scendiamo in campo proviamo a vincere sempre. Ci rifaremo ora che inizierà la stagione».

Il numero 81 azzurro, al centro dell’attacco come contro il Brest, si è accorto della qualità dei catalani, che hanno concluso lo scorso campionato al terzo posto: «Non abbiamo dominato come nelle precedenti sfide, non siamo riusciti ad avere il pallino del gioco. Loro, invece, hanno giocato e palleggiato molto bene. Volevamo pressarli come li avevamo studiati nei giorni scorsi ma non ci siamo riusciti, siamo stati poco aggressivi. Continueremo a lavorare per fare sempre meglio seguendo le indicazioni del nostro allenatore».