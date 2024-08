CdS Campania: ‘Tormentone Victor  un’estate all’ombra’. La verità! “NAPOLI PRIGIONIERO”

Osimhen sogna il Psg che non riesce a cedere Kolo Muani o Ramos

Il Chelsea un’idea che non lo scalda

Ma l’inizio della stagione si avvicina e lui ha zero minuti nelle gambe

Mentre Lukaku si allena da solo nel centro sportivo del Chelsea

Non sarà svenduto Ma alla ripresa bisognerà valutare il gap di condizione

V ictor Osimhen ha saltato la quinta amichevole del ciclo estivo del Napoli: anche ieri, nonostante venerdì avesse partecipato alla partitella di rifinitura, non è stato convocato. E ha continuato a viaggiare sul binario parallelo dell’ultimo periodo: la squadra ha giocato contro il Girona e lui s’è allenato da solo. La solitudine del numero 9 è un po’ una costante, di questi periodi. Da Castel di Sangro a Londra: anche Romelu Lukaku, ieri, ha lavorato a Cobham insieme con i suoi pensieri mentre il Chelsea giocava in Ohio contro il City la penultima sfida della tournée negli States. Com’è piccolo il mondo, vero? Ma anche così diverso. Osi e Lukaku sono le due facce di una storia a specchio: Victor è vicino ma si sente lontano, Rom è lontano ma vorrebbe raggiungere il Napoli al più presto. Un labirinto.

La storia dell’estate azzurra è questa, c’è poco da fare: un anno fa c’era la telenovela del rinnovo di Osimhen e questa volta invece è il suo destino a tenere banco. Sin da Dimaro sono giornate con un piede dentro e l’altro fuori, di momenti in gruppo e altri personalizzati.