Osi e la fretta di AdL, senza Champions e con i tre acquisti da 50milioni. Conte è soddisfatto di quanto ha visto

Il signor Antonio è molto soddisfatto del lavoro in campo e delle prime operazioni della società sul mercato: il super colpo Buongiorno; la grande chance a zero di nome Spinazzola; l’investimento Marin; le conferme di Kvara e Di Lorenzo, con pubblico riconoscimento delle mosse di De Laurentiis; e poi quelle di Anguissa e Lobotka. Bene. Ma ora inizia ad avere una certa fretta di scoprire una serie di cose. A cominciare dal volto del centravanti di una squadra che al momento, considerando i dubbi sul futuro di Osimhen, Simeone e Cheddira può contare sulla certezza di nome Raspadori.

Osi, ovviamente, è la capitale economica di un mercato che non può sbloccarsi senza uscite, soprattutto senza gli introiti della Champions e dopo tre investimenti da oltre 50 milioni. E poi è il ghiaccio di una situazione finita in freezer che ha inevitabilmente congelato anche l’arrivo di Lukaku. Ovvero: Romelu vuole tornare da Conte e aspetterà il Napoli fino all’ultimo istante utile, non considera altre offerte e si sta allenando da solo a Cobham per farsi trovare pronto quando destino e destinazione di Victor saranno chiariti. Già, perché al momento non è chiaro nulla: va via, resta, resta convinto, chissà. Il Psg per acquistarlo vuole lo sconto, non ha intenzione di soddisfare le richieste di Adl – oltre 100 milioni – e s’è chiuso in un silenzio strategico; l’idea di andare al Chelsea in prestito in cambio di Lukaku non alletta per niente Osimhen; e l’Arsenal è sullo sfondo. Fonte: CdS

