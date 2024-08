La strana estate di Osimhen: protagonista in ritiro, ma lontano dal campo

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la strana estate di Victor Osimhen, da mesi in uscita dal Napoli ma di fatto ancora un separato in casa vista l’assenza di offerte per lui. Il nigeriano, presente sia a Dimaro che a Castel di Sangro, non è mai stato impiegato nelle partitelle di rifinitura prima delle amichevoli, o al massimo per pochi istanti, e mai convocato per i quattro test amichevoli fin qui disputati.

Il centravanti, che ha da tempo l’accordo col PSG, aspetta solo che le due società definiscano i dettagli di una trattativa ancora lontana da una risoluzione, attesa divenuta snervante per tutti, a cominciare da Antonio Conte che non sa quale sarà il bomber titolare.

Ieri, però, è accaduto qualcosa. Osimhen ha partecipato quasi per intero alla partitella giocata nel pomeriggio, in vista della sfida in programma oggi alle 18.30 al Patini contro gli spagnoli del Girona (diretta OneFootball). È entrato nella squadra delle riserve dopo pochi minuti sullo 0-2, al posto di Cheddira, e ha giocato fino alla fine. Ha segnato il gol dell’1-2 – finale 3-2 per i titolari – e ha pure esultato come se fosse il campionato. Il popolo azzurro è esploso e gli ha reso omaggio esattamente come in occasione della sessione della mattina. Nonostante tutto, nonostante la suggestione, anche oggi non sarà convocato. Non disponibile per la quinta partita consecutiva. La più indicativa a una settimana dall’inizio della stagione.