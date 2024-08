CdS – Napoli, Manna ha in pugno due mediani e un centrocampista ma senza uscite no a nuovi ingressi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la situazione-mercato in casa Napoli, ad una settimana esatta dall’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Modena.

Factory della Comunicazione

Appurato che la sessione di trattative chiuderà il prossimo 30 agosto e che il grande giro dei centravanti europei non è ancora partito, ecco le esigenze di Antonio Conte per il suo Napoli che, dopo il match contro gli emiliani, inizierà il campionato in quel di Verona. Il tecnico salentino punta sul lavoro di qualità e per vincere ha bisogno di soluzioni all’altezza.

Il nodo centravanti resta fondamentale: si attende l’ingresso di Lukaku, legato alla partenza di Osimhen. Non solo il reparto avanzato, si attendono rinforzi anche nelle altre zone di campo: il ds Manna ha ricamato con Gilmour, Brescianini e Neres con lo stesso anticipo usato per prendere Buongiorno, Marin e Spinazzola e per definire l’intesa con l’attaccante belga ex Roma. La regola però è chiara: senza uscite, nessun nuovo ingresso.