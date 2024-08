Patini sold out – Ultimo test con il Girona domani alle 18.30

Pomeriggio libero e mattina in campo. Con la Cavese. Il Napoli ha sostenuto ieri un allenamento congiunto al Patini di Castel di Sangro con la squadra di Raffaele Di Napoli, neopromossa in Serie C e in questo periodo in ritiro a Rivisondoli con un po’ di giovani talenti di proprietà del club di De Laurentiis in rosa (Vigliotti, Marchisano e Marranzino): 3-2 il risultato finale del test, con doppietta di Cheddira e gol di Ngonge per gli azzurri, e reti di Maffei e Abbenante a inchiodare il quadro. Conte ha schierato prettamente i calciatori che non hanno giocato o che comunque hanno collezionato meno minuti mercoledì sera contro il Brest, tenendo a riposo tutti gli altri: da Kvara e Buongiorno, a Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Rrahmani, Raspadori, Politano, Meret, Mazzocchi e Spinazzola.

Domani, intanto, amichevole finale del ciclo estivo contro il Girona, la ex squadra di Dovbyk, terzo nell’ultima Liga e qualificato in Champions. Si gioca alle 18.30 al Patini. Stadio sold out.

