Como Femminile: ecco l’americana O’Reilly. E’ una stella scelta come super-consulente

Icona con oltre 200 presenze e una Coppa del Mondo con la nazionale Usa

Factory della Comunicazione

Operazione in stile Fabregas anche per il settore femminile. Il Como ha annunciato una svolta con il coinvolgimento nel progetto dell’icona del calcio femminile Heather O’Reilly. Dopo aver vinto l’anno scorso il campionato di Promozione, la squadra femminile si avvale della consulenza della statunitense, che collaborerà con lo staff tecnico e il direttore sportivo con l’obiettivo di raggiungere quanto prima il massimo campionato, come è successo al settore maschile passato dalla Serie D alla Serie A.

Heather O’Reilly, iconica centrocampista americana che ha lasciato nel 2019 dopo oltre 200 presenze nella Nazionale femminile degli Stati Uniti, porta al Como 1907 un’esperienza e una passione senza pari. La sua illustre carriera vanta tre medaglie d’oro olimpiche e una Coppa del Mondo femminile nel 2015 oltre che importanti traguardi con club di grande prestigio come Arsenal e North Carolina Courage. Questo nuovo capitolo del Como Femminile sarà raccontato in una serie di documentari che seguiranno Heather O’Reilly e la squadra del Como 1907 durante il percorso verso la vetta del calcio. La serie racconterà le sfide, i trionfi e lo spirito coraggioso di una squadra determinata a fare la storia.

Ambizione

“Questa non è solo una storia di calcio: è una narrazione di passione, resilienza e ricerca della grandezza”, ha dichiarato O’Reilly. “Il Como 1907 ha una storia ricca e una fanbase incredibile; io sono onorata di prender parte a questo viaggio. Ho una mentalità da giocatrice e so cosa serve per far funzionare uno spogliatoio. Insieme, cercheremo di raggiungere nuove vette e di fare la storia. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra e lo staff tecnico”

Parità di genere

Como 1907 ha espresso il proprio entusiasmo e impegno nei confronti del progetto femminile: “Il Como 1907 è una famiglia, ed è giusto che la nostra prima squadra femminile riceva il sostegno, la fiducia e gli strumenti necessari per vincere. Il settore femminile è una parte significativa dei nostri progetti e delle nostre ambizioni per il club e la comunità. Ci impegneremo a fornire le risorse necessarie affinché la squadra femminile possa realizzare i propri sogni e continuare a costruire la storia del Como 1907. Vogliamo estendere il nostro caloroso benvenuto a Heather; non vediamo l’ora di vedere la squadra in azione!”.