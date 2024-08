Victor vuole il Psg, il Chelsea non è di suo gradimento. Parigi ha un accordo con Calenda!

La prima stazione resta Parigi. Quartiere Psg, ieri in copertina con il Benfica per il colpo Joao Neves: 70 milioni di euro, per la precisione 60 più 10 do bonus e Renato Sanches, per il baby centrocampista che compirà 20 anni a settembre. Niente male, vero? Un’offerta molto importante e ricca per cominciare a colmare il vuoto di potere (in campo) creato dall’addio di Mbappé e dal gran rifiuto di De Laurentiis di cedere Kvaratskhelia. Anzi: Kvara e Osi insieme. Victor, però, è ancora ai primissimi posti della lista del futuro prossimo dei francesi: il Paris Saint-Germain è sempre interessato nonostante il silenzio strategico di questi giorni. Ha un accordo con l’agente del giocatore Roberto Calenda sul fronte contratto, ma l’intenzione fatta pervenire al Napoli è di non superare i 90 milioni di euro per il cartellino. Il Psg vuole uno sconto, uno sconto importante rispetto ai parametri e alle idee di Adl: il presidente non vuole cedere il suo gioiello, un centravanti da podio, per una cifra troppo lontana dai 130 milioni della clausola rescissoria. Tra l’altro, la storia di Kvara ha anche creato un po’ di tensione: «Mi meraviglio che il club del presidente dell’Eca abbia contattato contra legem un giocatore sotto contratto», disse De Laurentiis confermando il tentativo (fallito) di soffiare Khvicha al Napoli.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS