Mercato – Conte è in attesa di inserire nuovi giocatori, si tratta per Gilmour

Il Napoli è sempre attivo sul mercato, ora per il centrocampo, dopo aver sistemato la difesa, ed uno dei nomi seguiti è Billy Gilmour, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Cajuste e Gaetano, intanto, ieri sono stati convocati per l’amichevole contro il Brest: le rispettive situazioni non sono ancora bollenti, ma i prossimi giorni dovranno produrre novità. Anche perché Conte è in attesa di inserire nuovi giocatori con i quali lavorare e sui quali modellare il gioco al più presto: il 10 agosto è già Coppa Italia al Maradona, mentre il 18 a Verona è in programma il debutto in campionato contro l’Hellas. I due volti per completare il restyling del centrocampo, dicevamo, sono già stati individuati da tempo: il primo è Gilmour, 23 anni, l’uomo ritenuto ideale per offrire un’alternativa valida a Lobotka. Il Napoli per lui ha già messo sul tavolo una decina di milioni di euro, ma il Brighton ha declinato l’offerta. Il ds Manna, però, ha già il placet del giocatore, titolare di un contratto in scadenza nel 2026, ed è pronto a ritoccare la proposta e a chiudere l’operazione”.

