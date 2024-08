Gaetano, proseguono i contatti col Cagliari, ma le distanze non si sono ridotte

Anche quest’anno, Gianluca Gaetano potrebbe non vestire la maglia del Napoli, e andare in prestito, forse, di nuovo al Cagliari, come riporta il Corriere dello Sport. “Parallelamente, proseguono i contatti con il Cagliari per Gianluca Gaetano: le distanze non sono state ridotte del tutto, ma l’intenzione è provare ad accelerare quanto prima. Entrambe le operazioni in uscita, per dirla bene: se Cajuste e Gaetano non saranno ceduti, infatti, il ds Manna non potrà completare gli acquisti dello scozzese Billy Gilmour del Brighton e di Marco Brescianini del Frosinone. La regola è questa: uno per uno. E non sono ammesse deroghe. In uscita anche Cheddira: lo seguono Cagliari e Espanyol”.

