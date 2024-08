CdS – In attesa di un mercato da completare, Raspadori dà ottimi spunti come centravanti

Il Corriere dello Sport stamane in edicola fa il punto sul Napoli, vittorioso nell’amichevole disputata ieri contro il Brest grazie al gol decisivo di Giacomo Raspadori, terzo centravanti provato da Antonio Conte in un’estate ricca di interrogativi: Osimhen è in partenza e come sempre per le amichevoli anche ieri non è stato convocato. In attesa che si sblocchi l’impasse relativo a Lukaku, è da decifrare anche il futuro di Cheddira e Simeone.

Factory della Comunicazione

Tornando al test di ieri, di pregevole fattura il gol-partita di Jack: controllo in area con il destro un cross di Mazzocchi, palleggio con la coscia sinistra e con un sinistro che s’insacca alla perfezione decide la sfida contro i bretoni (giunti terzi in Ligue 1 e pronti a giocare la Champions). Ieri a fare miglior figura è stato però il Napoli, soprattutto nel primo tempo, aumentando a dismisura la collezione dei rimpianti di coppa: a Conte sono bastati venti giorni di lavoro, di cui sette con i nazionali e all’insegna di un mercato da completare in fretta.