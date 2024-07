GdS – Napoli, intrigo Osimhen: a pochi giorni dall’esordio, Conte deve far fronte al rebus centravanti

Secondo La Gazzetta dello Sport stamane in edicola, anche questa sera Victor Osimhen salterà l’amichevole prevista contro il Brest. In questa fase è indispensabile evitare ogni tipo d’imprevisto, anche se la situazione di mercato attorno al centravanti azzurro si fa sempre più intricata. Non sarà neppure in panchina, come durante l’ultimo test di domenica scorsa contro l’Egnatia: c’erano tutti al Patini, anche Gaetano (prossimo alla cessione al Cagliari). Victor non si è visto, è rimasto in hotel. E la cosa non è sfuggita ai tifosi. Il nigeriano aspetta l’offerta giusta del Psg, Conte è in attesa di Lukaku per lavorare col centravanti titolare e il Napoli è nel mezzo, pronta a risolvere tutto rapidamente. Il problema è che non c’è una data come stella polare. Sabato 10 il Napoli inizia la stagione col primo impegno di Coppa Italia contro il Modena e domenica 18 c’è il via al campionato a Verona: oggi nessuno sa chi ci sarà al centro dell’attacco. Potrebbe toccare a Cheddira o Simeone, che si stanno allenando benissimo. O a Raspadori, rientrato da poco.

