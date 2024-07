GdS – Effetto domino attaccanti non ancora partito, ma Lukaku e Osimhen saranno protagonisti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza il mercato dei centravanti, partendo dal dato che in Europa fino a questo momento nessun top club ha investito grosse cifre per i bomber: l’Atletico deve sostituire Morata, l’Arsenal cerca un profilo diverso, il Chelsea un 9 che faccia felice Maresca: per questo può essere una soluzione dell’ultimo momento, nell’affare Lukaku. In questo giro rientrerà Osimhen, come effetto domino. Victor, però, aspetta il Psg, l’unico club che può garantirgli un ingaggio da top player (oggi a Napoli guadagna 10 milioni netti), la vetrina della Champions e la possibilità di conquistare titoli nazionali. Victor non ha fretta, ma il Napoli sì: Conte ha più volte ribadito che ci sono accordi precedenti al suo arrivo. Però è lecito pensare che anche lui — come tutte le parti in causa — si aspettava un epilogo più rapido, per poter lavorare con la sua nuova creatura completa sin dal ritiro. E invece Lukaku è lì che aspetta, che lavora da solo in Belgio con i preparatori atletici della nazionale ma che a giorni è atteso a Cobham, quartier generale del Chelsea a Londra, per mettersi a disposizione dei Blues. Una situazione non nuova, ma che dà fastidio. A Lukaku come ad Osimhen, desiderosi di approdare ai loro nuovi club.

