Salernitana, sul club l’interesse di alcuni fondi ed un gruppo immobiliare. Sarà cessione?

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, è giunta da Dubai un’offerta per rilevare la Salernitana, ormai da settimane al centro di una possibile cessione da parte del presidente Danilo Iervolino: presto potrebbe esserci una call e forse anche una trasferta in territorio emiratino dei legali del club granata. Anche un altro fondo, americano, si sarebbe spinto per provare a rilevare le quote del club granata, che ripartirà dalla Serie B dopo l’ultima stagione conclusa con un’amara retrocessione.

In ogni caso, se cessione sarà, i tempi non saranno brevi. Dunque, l’accordo consulenziale con Gabetti Sport potrebbe andare in porto. E Roberto Busso, Ceo di Gabetti, potrebbe essere il nuovo presidente al posto del dimissionario Iervolino. Domani a Milano un incontro tra Busso e Nando Elefante, che potrebbe diventare il nuovo dg. Si deciderà a breve. Dopodomani sarà ufficializzato il nuovo addetto stampa.

Factory della Comunicazione

Sul fronte del campo, intanto, il ds Petrachi ha incontrato nel ritiro di Paestum l’allenatore Martusciello per fare il punto della situazione. Spazio alle cessioni: Kastanos andrà al Verona, in cambio i granata otterranno il prestito di Kallon ed un milione di conguaglio. Su Coulibaly occhi dalla Serie A (Empoli, Cagliari e Udinese in lizza), mentre Boulaye Dia, sempre più ai margini, potrebbe approdare in Premier League. In entrata, si guarda ai profili di Ghiglione e Falletti della Cremonese e si proverà a trattenere Maggiore.