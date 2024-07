Il Mattino – Castel di Sangro, il Sindaco annuncia sorprese per i tifosi azzurri in Abruzzo

Il Sindaco di Castel di Sangro – Angelo Caruso – ha annunciato ancora tante sorprese per i tifosi che rimarranno in terra d’Abruzzo in questi giorni, così come ha confermato una grande sorpresa per il compleanno di Antonio Conte che domani spegnerà proprio in ritiro 55 candeline.

«Allestiremo tutta la fontana di Piazza Plebiscito piena di panna – ha detto scherzando ieri il sindaco dal palco di Piazza Plebiscito – per tagliare da sotto a sopra la torta più gigante della storia dei compleanni».

Battute a parte il sindaco ha in serbo qualche bella sorpresa per il nocchiero azzurro come anche per i tifosi del Napoli che – per chi fosse venuto soltanto la prima volta a Castel di Sangro – hanno scoperto un polmone verde ad un tiro di schioppo dalla città, con un cartellone di eventi ed un panorama di iniziative accattivanti per trascorrere una parte d’estate in maniera alternativa, sfuggendo alla morsa del gran caldo che si respira altrove.

«Quello dello scorso anno, grazie alla vittoria dello scudetto, è stato un fenomeno eccezionale – ha detto il sindaco – ma in termini di presenze pensiamo di non andare molto lontano da quei numeri. Lo scorso anno c’è stata l’esplosione del ritiro a Castel di Sangro: è stata una svolta. Motivo per il quale ora abbiamo ancora maggiori aspettative». Detto, fatto.

Fonte: Il Mattino