Damiani, ex Napoli: “Brescianini e Gilmour? Due buoni calciatori, ma non dei campioni”

Oscar Damiani, ex calciatore del Napoli, e agente FIFA, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione 1 Football Club.

Factory della Comunicazione

Il Napoli è completo nella fase difensiva?

“Secondo me, si. La squadra ha giocatori che già si conoscono, non credo ci siano problemi. È una squadra completa. Conte è molto bravo ad allenare la squadra ed a metterla in campo. L’acquisto più importante del Napoli è l’allenatore, più dei calciatori. Buongiorno? È un ottimo giocatore ma da solo non può fare molto. Sarà una squadra aggressiva, corta, dove tutti potranno crescere e migliorarsi. Sono molto fiducioso nel tecnico”

Che Napoli ha visto contro l’Egnatia?

“E’ solo l’inizio, la squadra di Conte lavora molto sulla velocità, la forza e l’esplosività. I giocatori, dunque, non possono essere ancora al meglio della condizione”

Si parla di Brescianini e Gilmour in ottica Napoli. Sono centrocampisti che servono al Napoli?

“Sono due buoni calciatori, ma non dei campioni che possono cambiare la fisionomia del Napoli. Servono anche calciatori che diano supporto ai titolari. Brescianini può essere una soluzione per gli azzurri”

Come si evolverà la vicenda Osimhen?

“Difficile dirlo. Osimhen è un giocatore straordinario, fondamentale per il Napoli. Non si potrà aspettare troppo per cederlo, ci vorrà del tempo anche per trovare il sostituto. Mi auguro che rimanga. È un campione, che fa ruolo ed ha una potenza fisica straordinaria”

Crede che Lukaku sia all’altezza di sostituire il nigeriano?

“E’ un giocatore di grande personalità, forza. Se Conte lo richiede, saprà tirarlo a lucido”

Nelle ultime ore si parla tanto dello scambio tra Raspadori e Chiesa: chi ci guadagnerebbe tra Juventus e Napoli?

“Sarebbe difficile dirlo, bisogna vedere cosa cercano le due squadre. Sono giocatori diversi, un esterno ed una punta con un fisico da seconda”

Ad oggi, chi ha fatto il miglior mercato?

“L’Inter ha lavorato con anticipo, rafforzando una squadra che era già molto forte ed inserendo giocatori molto validi”