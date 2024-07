Buongiorno non ha dubbi: “Io leader della difesa? Ognuno deve sentirsi un leader, responsabile”

Ieri da Castel Di Sagro, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa, il nuovo difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, e si è mostrato subito sicuro di sè, come sottolinea il Corriere dello Sport. “E ancora: «Nella difesa a tre ho giocato da braccetto di sinistra e nell’ultimo anno da centrale, probabilmente il ruolo in cui ho fatto meglio e che in questo momento rispecchia di più le mie caratteristiche. Ma non ho problemi». Poi, il valore più alto: la squadra, sopra ogni cosa. «Io leader della difesa? Ognuno deve sentirsi un leader, responsabile per sé e pronto a sacrificarsi per i compagni. Sapere che il gruppo e l’allenatore sono sempre al tuo fianco nei momenti di difficoltà ti induce a tirare fuori qualcosa in più». Finale tra presente e futuro: «L’attaccante più difficile da marcare? Con Osimhen è stata dura. E anche con Lukaku». Zero a zero e palla al centro”.

