Bucchi: “Gilmour è un centrocampista moderno. È intelligente, rapido e ha un’ottima gestione della palla”

Christian Bucchi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Factory della Comunicazione

“Gilmour rappresenta il centrocampista moderno, è intelligente, è rapido, ha un’ottima gestione della palla. Non è grandissimo fisicamente, ma è tosto, è duro nei contrasti e secondo me farebbe benissimo in Italia, soprattutto con Conte. Gilmour si avvicina più a Lobotka che ad Anguissa. Nel Brighton faceva uno dei due mediani, gioca bene sul corto, è rapido. Per caratteristiche potremmo accostarlo a Lobotka, ma potrebbe giocare anche insieme a Lobotka ed Anguissa in un centrocampo a tre.

Raspadori? Deve fare uno dei due trequartisti perchè davanti c’è bisogno di una punta che sia un accentratore e Lukaku è la figura che Conte vuole nel suo scacchiere. Serve un giocatore che sia una boa, su cui appoggiarsi e i due trequartisti possono sfruttare per inserirsi. Non vedo Raspadori centravanti in questo sistema di gioco, lo vedo più come alternativa a Kvaratskhelia e Politano. Ngonge non verrà bocciato da Conte, secondo me farà il protagonista come quinto a destra. Lo immagino lì perchè a sinistra c’è Spinazzola che è più difensivo e dall’altra parte ci starebbe bene un giocatore con caratteristiche più offensive”