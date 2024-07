Vaciago: “Chiesa/Raspadori…il tentativo si farà”

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa-Raspadori? Napoli e Juventus non si negheranno un tentativo, poi bisognerà capire se ci sono i margini e le opportunità per metterlo a terra. E’ un’idea, si cerca sempre di risolvere i problemi che uno ha in rosa. Chiesa è qualcosa che non sta girando nel modo giusto alla Juventus, c’è un rinnovo che tarda ad arrivare e probabilmente non arriverà mai. Tutti dicono che Thiago Motta non lo vede nel suo scacchiere e Chiesa ha un ingaggio pesante, tutto lascia pensare che il calciatore sia in vendita. Raspadori credo che possa far parte del progetto tattico di Conte. Osimhen? Se fossi in lui andrei al PSG perchè è un club ben strutturato, il Chelsea non è più efficace come una volta, è una squadra meno attraente. Poi Osimhen ha già giocato in Ligue 1, conosce la lingua e quel campionato. Scambio Lukaku-Osimhen? Bisognerà capire quale potrebbe essere il conguaglio economico a favore del Napoli. Lukaku è un grosso problema per il Chelsea che potrebbe addirittura accettare di cederlo in prestito”.

