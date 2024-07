Manna ne vuole 12 per Gaetano, il Cagliari offre la cifra che serve per prendere Gilmour

Factory della Comunicazione

In questo momento, sono di certo primarie le cessioni: rappresentano la chiave per aprire le porte del Napoli ai nuovi acquisti, in virtù della regola per cui non si compra se non si vende. Facile, vero? Ma complesso. Fronte Gianluca Gaetano: ieri ha saltato l’amichevole con l’Egnatia, come da copione, e ora è in attesa di capir e quando e come il club azzurro e il Cagliari concluderanno i negoziati. La sua valutazione di base: 12 milioni di euro. Le due società discutono sulla formula e anche sul prezzo (la prima offerta è stata di 8 milioni): si vedrà, ma c’è la volontà di chiudere anche piuttosto presto. Jens Cajuste ha qualche estimatore all’estero, ma per il momento non sono arrivare offerte concrete: attendere prego. Lavori in corso.

GLI ACQUISTI.

Appena il Napoli avrà la percezione di passi in avanti, partirà a lla conquista della Contea dell’East Sussex. La casa del Brighton, proprietario del cartellino di Billy Gilmour, 23 anni, centrocampista centrale scozzese per cui Giovanni Manna ha già ricamato un’offerta da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro. Il club inglese l’ha rifiutata – e lo ha annunciato strategicamente – ma il ds ha incassato il gradimento del calciatore, tra l’altro in scadenza nel 2026, ed è pronto a un rilancio. Si procede con fiducia. Poi sarà la volta di Marco Brescianini del Frosinone, 24 anni, valutazione 12 milioni, un jolly del centrocampo seguito sin dai tempi della Juve che piace anche all’Ata lanta. Serve pazienza. È il mercato.

